Il numero di telefono fa scoprire un giro di spaccio, arrestato pusher di cocaina

Una sorta di call center che, attraverso un numero di telefono, permetteva agli acquirenti di rifornirsi di cocaina. A far scoprire il giro di spaccio è stato un consumatore di "neve" finito nella rete dei carabinieri coi militari dell'Arma che hanno arrestato uno dei pusher. Il compratore, un 36enne residente nel pesarese, nella giornata di lunedì scorso era stato sorpreso a fare rifornimento di cocaina ed era stato bloccato e portato in caserma. L'uomo aveva ammesso di rifornirsi da diverso tempo attraverso lo stesso canale: contattava un numero di telefono per fare l'ordinazione per poi attendere il "corriere" per la consegna. L'ultimo appuntamento, però, si è concluso con l'arrivo dei carabinieri che hanno pizzicato l'addetto al recapito. A finire in manette è stato un albanese 21enne, arrestato per spaccio. Processato per direttissima nella giornata di martedì lo straniero, difeso dall'avvocato Giuliano Renzi, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi con la sospensione della pena. Sono in corso ulteriori indagini per risalire la filiera e individuare chi si nasconda dietro l'utenza telefonica.