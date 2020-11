Il nuovo comandate dei carabinieri di Rimini incontra il sindaco Parma

La sindaca Alice Parma e l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti, hanno accolto lunedì mattina in Municipio il Colonnello Mario La Mura, Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini dallo scorso mese di settembre, alla presenza del Comandante della Stazione di Santarcangelo, Giuseppe Pizzarelli.



La Mura, 46 anni nato in provincia di Napoli, dopo gli inizi nel battaglione Puglia è in missione di pace in Kosovo (1999), poi torna in Italia al comando del Nucleo operativo di Francavilla Fontana (Brindisi) e della stessa Compagnia. Comandante della Compagnia di Corsico (Milano), quindi coordinatore dell’ufficio addestramento, dal 2014 al 2018 è in Spagna come ufficiale di collegamento. Nel corso di un ampio confronto, dedicato tra l’altro anche al comune impegno nel contrasto alla violenza contro le donne, sindaca e assessore hanno rinnovato la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale alla collaborazione con i Carabinieri e augurato buon lavoro al Colonnello La Mura, ringraziando inoltre la Stazione di Santarcangelo per il presidio costante del territorio, da svolgere sempre più in sinergia con il Comando provinciale.