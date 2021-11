Il nuovo presidente del Ceis e il suo vice ricevuto dal sindaco di Rimini

Sono stati ricevuti questa mattina - in residenza comunale - il nuovo presidente del C.E.I.S., Romano Filanti e il suo vice Vitale Vittorio. Ad accoglierli, nell’ufficio del primo cittadino, sono stati proprio il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini. L’occasione per augurarsi buon lavoro, per i reciproci nuovi incarichi e rinnovare - nell’anno del 75esimo anniversario dalla fondazione del CEIS - la disponibilità e il dialogo di collaborazione tra il Comune di Rimini e il Centro Educativo Italo Svizzero.