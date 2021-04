Il nuovo reparto di Pediatria dell’Infermi è ora più accogliente: donati arredi per la sala giochi

Tavolini, divanetti, pouf, sedute, una cucina in legno, dondoli, una barca in legno per ricordare il mare al quale si affaccia la sala giochi del nuovo reparto di pediatria al sesto piano del DEA dell’Ospedale di Rimini e tanti oggetti ludici a misura di bambino per rendere più confortevole e per quanto possibile divertente la permanenza in ospedale dei piccoli ricoverati. Questo il contenuto della generosa donazione a favore dell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale Infermi, che arriva dalla Ditta di Falegnameria Lippoli, in partnership con l’associazione teatrale I Komodos – Teatro dell’arte - che più di un anno fa si era fatta promotrice del progetto “#unitiateatroperilrepartodipediatria” con uno spettacolo benefico finalizzato a raccogliere i fondi necessari.

A questi, promotori dell’iniziativa, si erano aggiunti altri donatori, Barbara Forbicini e Marco Eletto, come rappresentanti dei cittadini Riminesi e Riccionesi, oltre alla Croce Rossa e al Gruppo "Sempre Connesse" e "Amiche del Rosario" di Bologna. Una vera task force patrocinata anche dal Comune di Rimini, che ha permesso la realizzazione dell’evento teatrale con la concessione gratuita del teatro Novelli.

I nuovi arredi colorati, del valore di 2700 euro, sono andati ad allestire oggi la sala giochi presente nel nuovo reparto al Dea di Rimini che, grazie a questa donazione, diventa un ambiente a misura di bambino, caldo e accogliente, dove i piccoli pazienti potranno distrarsi giocando e quindi vivere con minor ansia e timore il ricovero ospedaliero.

La consegna è avvenuta oggi, alla presenza, per l’Ausl, di Elisabetta Sensoli dirigente medico di direzione sanitaria referente del dipartimento, Gianluca Vergine direttore del reparto di pediatria, la caposala D'Elia, Elisabetta Montesi responsabile fundraising aziendale, mentre per i donatori Veronica e Vincenzo Lippoli, titolari della omonima falegnameria, e una delegazione dell’Associazione teatrale i Komodos – Teatro dell’arte- composta da Giorgio Corinto, Lucia Pietrelli, Domenico Ventriglia.

L’Azienda USL ringrazia la Ditta di Falegnameria Lippoli, l’associazione teatrale Komodos – Teatro dell’arte- e tutti coloro che hanno contribuito a questa generosa donazione, nel segno di una continuità al sostegno del reparto pediatrico dell’Infermi, che dura ormai da diversi anni e ha visto numerose altre donazioni, quali ad esempio la donazione di arredi per il PS pediatrico, al fine consentire ai bambini e ai loro familiari di vivere con maggior serenità l’ambiente ospedaliero.