Il padrone di casa aggredito dal ladro, il malvivente si rivolta contro i carabinieri che cercano di arrestarlo

Si è concluso con un paio di manette il tentativo di un 26enne originario del Niger di rubare una bici nel cortile di un'abitazione nell'alta Valmarecchia in pieno giorno. Ad accorgersi della presenza di un estraneo sono stati i padroni di casa che, nel pomeriggio di lunedì, hanno sorpreso il malvivente. Questo, vistosi scoperto, ha scavalcato un muretto per poi scagliarsi contro uno dei proprietari tanto da provocargli alcune lesioni costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Novafeltria. Nel frattempo è scattata la richiesta di aiuto al 112 e, sul posto, si è precipitata una pattuglia dei carabinieri coi militari dell'Arma che hanno intercettato il 26enne mentre cercava di scappare.

Nonostante l'alt, il malvivente non ha dato segni di volersi fermare e per guadagnarsi la fuga non ha esitato a rivoltarsi contro le divise. Non senza fatica i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo e una volta messo in sicurezza a caricarlo sulla pattuglia per portarlo in caserma. Lo straniero è stato quindi dichiarato in arresto con le accuse di rapina e resistenza e, al termine degli accertamenti di rito, trasferito nel carcere dei "Casetti".