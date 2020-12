Il palazzo del Turismo apre le porte al mondo del volontariato e della beneficenza

Venerdì mattina l'assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglie, il vice sindaco Laura Galli, ha incontrato in video call i rappresentati delle associazioni di volontariato del territorio e della Consulta della solidarietà di Riccione: Unicef, Ail Rimini, Fondazione Avsi, associazione Parkinson, Consulta della Solidarietà, Caritas Riccione. Alle associazioni l'assessore Galli ha comunicato l'iniziativa del Comune di Riccione di mettere a disposizione la sala a piano terra del Palazzo del Turismo per il periodo delle festività natalizie. Le associazioni potranno quindi da venerdì pomeriggio essere presenti con volontari e con materiale espositivo delle attività svolte per informare la cittadinanza sull'impegno portato avanti nel mondo del volontariato. Alcune delle associazioni hanno anche aderito confermando l'esposizione non solo di materiale informativo, ma anche oggettistica e prodotti in vendita a supporto dell'attività benefica. Già in allestimento a Palazzo del Turismo il punto informativo di Unicef e da sabato Ail Rimini e associazione Parkinson.