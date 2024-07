Il "palo" inguaia il pusher, l'attività di spaccio scoperta dalla Squadra Mobile

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini, nell'ambito di una indagine lampo sullo spaccio di stupefacenti, ha individuato e denunciato a piede libero un tunisino che vendeva eroina a Miramare. Gli inquirenti, dopo una soffiata su strani giri che avvenivano sul lungomare nella zona sud, hanno effettuato una serie di appostamenti riuscendo a ricostruire come avvenivano le cessioni. Gli acquirenti avvicinavano il complice del pusher, che stazionava sulla strada, e questi si metteva in contatto con lo spacciatore per poi indicare al cliente il punto in cui era nascosta la droga con quest'ultimo che andava a recuperare l'involucro.

Un modus operandi che, sulla carta, minimizzava i rischi di finire nella rete delle forze dell'ordine ma che è stato scoperto permettendo al personale della questura di recuperare 10 dosi di stupefacente e identificare e denunciare a piede libero un cittadino tunisino.