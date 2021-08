Il "palo" non fa il suo lavoro: batteria di pallinari nella rete della polizia Stradale

Dovrà prendersela con il "palo" la banda di pallinari che, lunedì sera, è finita nella rete del personale della polizia Stradale impegnato in uno specifico controllo per contrastare i truffatori di Marina Centro. Gli agenti, infatti, erano intervenuti in viale Vespucci dove verso le 22 erano numerosi i banchetti allestiti per spennare i polli di turno. La "vedetta", però, non si è accorta dell'arrivo delle divise e non ha potuto dare l'allarme ai complici per farli fuggire. L'intera banda, in tutto 6 persone provenienti dall'est Europa, sono così finite nella rete con il personale della Stradale che ha sequestrato loro sia tutta l'attrezzatura per mettere in atto la truffa che 1780 euro e 150 franchi svizzeri ritenuti il provento dei raggiri messi a segno. A questo si è aggiunto un verbale da 1000 euro a testa e la segnalazione al Questore per l'emissione del foglio di via.