Il Parco del Mare entra nel 'club' mondiale delle città wellness con le nuove installazioni

È ufficiale “lo sbarco” sul Parco del Mare di Rimini di MyEquilibria, una soluzione di allenamento all’aperto che fonde funzionalità e arte, benessere e bellezza. Con la determina del 29 dicembre, il Comune di Rimini ha ufficializzato l’aggiudicazione a Metalco Active del bando per la fornitura di soluzioni per l’esercizio fisico sul nuovo lungomare cittadino con l’installazione nella primavera 2022 di ben tre delle sei “isole” fitness previste nei tratti di Marina Centro e di Miramare.

Rimini entra così nel prestigioso “club” mondiale delle Città Wellness in compagnia di Miami, Dubai, Barcellona, San Diego, Mosca, Hong Kong, Singapore, Montreal,Roma, Milano e centinaia di altre località di ogni latitudine, dimensione e cultura, che hanno messo al centro della loro strategia di sviluppo il benessere delle persone, offrendo a residenti e a turisti spazi pubblici attrezzati e liberamente fruibili. A “svettare” sul panorama del Parco del Mare, di fronte al Bagno 20 di Marina Centro, sarà il MyTree, un “albero” di 7 metri destinato a diventare subito un’icona della nuova cartolina riminese. Oltre ad essere funzionale ed efficace dal punto di vista tecnico-sportivo, il MyTree ha un impatto di immagine e di comunicazione della destinazione turistica per la sua naturale vocazione ad essere fotografato e pubblicato sui social.

Si tratta del primo e finora unico esempio di “arte funzionale”, vale a dire un’opera concretamente utilizzabile e che, per questo motivo, è esposta al National Museum di Singapore. Come richiesto dal bando pubblico, le installazioni fisiche saranno accompagnate da un’applicazione digitale finalizzata a mettere in rete le diverse aree attrezzate e a guidare l’utente finale nei percorsi di allenamento grazie a una “libreria” di oltre 500 video tutorial ad alta definizione. L’installazione inizierà nelle prossime settimane, non appena l’Amministrazione comunale metterà a disposizione le aree interessate dall’intervento.