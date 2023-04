Il pasticciere crea una colomba 'romagnola al 100%' con la nettarina di Cesena e il sale di Cervia

Colombe e panettoni sono da sempre la chiusura dolce delle tavole di Pasqua e Natale. Oggi i maestri pasticcieri ne interpretano con creatività, nuove tecniche e ingredienti di alta qualità le ricette classiche e della tradizione. Enzo Tagliaferri, maestro pasticciere del Garden di Morciano, per la sua nuova proposta ha scelto la direzione di una lettura della colomba fatta a partire solo da materie prime del "triangolo romagnolo" Morciano, Cervia e Cesena.

Si parte dalla farina di grano tenero tipo 00 e burro di latteria italiani, tuorli d’uovo da allevamenti a terra del territorio, zucchero semolato, lievito madre naturale di frumento (27 anni d’età), acqua e cubetti canditi di pesca nettarina di Cesena. A dare un lieve tocco di sapidità, in grado di sposarsi con l’acidità al palato della pesca, è il sale dolce di Cervia. A ricoprire la colomba, presentata in pezzature da 750 grammi e contenuta in una cappelliera decorata con i fiori della primavera romagnola, è una glassa di mandorle e amaretti. Tutti i materiali del packaging sono riciclabili e green.

La Colomba Romagna, nasce dalla ricerca “dolce” dell’atelier della pasticceria di Morciano, fondata nel 1989 da Enzo Tagliaferri e Claudio Castiglioni, rispettivamente maestro pasticciere e manager organizzativo e commerciale, avviata tre anni fa con il Panettone Romagna. “In questo periodo sforneremo più di tremila colombe tra la classica, quella ai frutti di bosco, al pistacchio e al cioccolato. L’apparizione della versione Romagna è stata subito scelta da chi aveva già provato il panettone - spiegano Tagliaferri e Castiglioni – Pensiamo di avere realizzato un dolce forse inconsueto, ma con un’identità di profumi, sapori, gusto in grado di fare esprimere al meglio le grandi materie della nostra terra, anche nel dolce pasquale più amato”.