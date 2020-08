Il Pepenero trasloca da Riccione e si insedia all'ex night Lady Godiva

Si rianima il mondo dei balli sexy con le peperine che, da Riccione, si trasferiscono a Rimini nell'ex night Lady Godiva sotto al Grand Hotel. Un vero e proprio passaggio di brand che, dalla discoteca della Perla Verde, arriva nel locale riminese preso in gestione dalla società e che punta a mantenerlo per diversi anni. Il Pepenero e le peperine, nel corso del tempo, hanno caratterizzato le notti sexy della Riviera diventando poi celebri in tutta Italia tanto da richiamare un vasto pubblico. "Puntiamo al turismo degli addii al celibato e quello congressuale - spiega dal Pepenero - che negli anni passati ci hanno seguito dalla storica location di piazzale Azzarita fino alla collina di Riccione e che, adesso, faranno base a Rimini. Il club, nato nel 2004 come locale per adulti, ha saputo creare negli anni un suo stile di divertimento che ha suscitato l’interesse positivo di molti media televisivi ed editoriali. Un mix perfetto tra discoteca e night club, un luogo per chi vuole festeggiare un evento o semplicemente bere un drink prima di andare a letto. Il nuovo Pepenero nascerà nella Rimini felliniana, nei locali che hanno ospitato per anni il Lady Godiva con cui, però, la nuova gestione non ha mantenuto nessun tipo di rapporto. Le serate saranno caratterizzate, come sempre, da bellissime ragazze e da spettacoli sexy con, ovviamente, un occhio per quanto riguarda i regolamenti covid: questi riguardano i locali dove di balla, rendendo proibito scatenarsi in pista, e non quelli dove si fa intrattenimento e spettacolo. Le Peperine hanno già le valigie in mano e, ora, aspettano solo la data ufficiale di apertura del club". Al momento, nell'ex night sotto al Grand Hotel, sono in corso i lavori di ristrutturazione e l'inaugurazione del nuovo corso è attesa a breve.

