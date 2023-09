Il personale dell'inclusione scolastica manifesta di fronte alla Prefettura

Giovedì 14 settembre il personale dell’inclusione scolastica sarà in presidio, insieme alla FP Cgil, davanti alla Prefettura di Rimini dalle ore 10:00 alle ore 11:30. In contemporanea si svolgeranno altri presidi in tutta Italia ed in Emilia-Romagna. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della mobilitazione nazionale per rivendicare un lavoro stabile, una retribuzione adeguata e la valorizzazione delle professionalità degli educatori e degli operatori che lavorano in questo ambito scolastico di ogni ordine e grado.

"I lavoratori dell’inclusione scolastica sono occupati all’interno di appalti pubblici gestiti quasi esclusivamente dalle cooperative sociali, la cui condizione lavorativa è precaria anche per coloro che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato - spiegano dal sindacato - Questi lavoratori sono assunti con contratti a tempo parziale ciclico (lavorano 9 mesi all’anno) e non hanno stabilità oraria né retributiva. La loro presenza nelle scuole è soggetta alle variabili determinate dalla presenza degli alunni con disabilità nel corso dell’anno scolastico, oltre al fatto che durante i periodi di chiusura scolastica il personale resta a casa senza retribuzione. In questo senso FP Cgil ha raggiunto importanti risultati con il cosiddetto “educatore di plesso” per esempio a Rimini e Cattolica, facendo in modo che l’orario dell’educatore non dipenda dalla presenza o meno dell’alunno/studente seguito. A tali caratteristiche d’instabilità si aggiungono: retribuzione basse e frammentazione dei luoghi dove il personale svolge l’attività lavorativa. È consuetudine infatti che lavoratrici e lavoratori debbano spostarsi su più istituti scolastici per raggiungere il proprio orario lavorativo. Una professionalità fondamentale eppure marginalizzata La figura di educatore nell’inclusione scolastica è fondamentale perché egli si occupa sia degli aspetti educativi che assistenziali degli alunni con disabilità".

"A testimonianza dell’impatto di questi lavoratori all’interno della scuola basti citare il fatto che nella sola provincia di Rimini, in tale ambito, si contano circa seicento educatori e operatori alle dipendenze delle cooperative sociali - continuano dalla Cgil - Le lavoratrici ed i lavoratori dell’inclusione scolastica sono dei professionisti che rivendicano il giusto riconoscimento della loro professionalità, acquisita mediante il titolo di laurea di educatore professionale e con l’esperienza maturata nel corso di anni. Con questa mobilitazione la Fp Cgil intende sostenere i disegni di legge presentati nelle commissioni delle Camere per ottenere l’internalizzazione di tutto il personale operante nelle scuole, assicurandone la corretta contrattualizzazione e il giusto inquadramento professionale. Il raggiungimento di questo obbiettivo permetterebbe la vera integrazione dell’educatore nelle scuole, con il diritto a partecipare ai consigli di classe, per non essere più percepito come un soggetto esterno; questo porterebbe a un ulteriore beneficio per l’inclusione degli studenti con disabilità nell’attività didattica. Per tali ragioni, nel presidio previsto davanti alla Prefettura di Rimini il prossimo 14 settembre, il personale dell’inclusione scolastica e la Fp Cgil chiederanno con forza l'approvazione ed il finanziamento adeguato dei provvedimenti legislativi finalizzati all’assunzione all’interno della Pubblica Amministrazione di queste figure professionali".