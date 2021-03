Il pilota giappo-riccionese Tatsuki Suzuki positivo al Covid-19

In isolamento a casa, la decisione sulle sue partecipazioni ai prossimi test e gare sarà presa monitorandone lo stato di salute giorno dopo giorno

Tatsuki Suzuki positivo al Covid-19: il pilota giappo-riccionese, impegnato nel Mondiale di Moto3 con il Team Sic58, è in isolamento a casa in Italia e sta bene. La decisione sulle sue partecipazioni ai prossimi test e gare sarà presa monitorandone lo stato di salute giorno dopo giorno. La nuova stagione scatterà con due gare in Qatar: i protagonisti del Motomondiale scenderanno sul tracciato di Losail il 28 marzo e il 4 aprile.