Il piromane nuovamente in azione: cinque focolai appiccati nell'ex nuova Questura

Una serie di focolai, almeno cinque, tutti di origini dolose sono stati appiccati nel pomeriggio di lunedì all'interno dello stabile dell'ex nuova Questura di Rimini in via Ugo Bassi. Il primo allarme è scattato intorno alle 15.30 e ha fatto accorrere i vigili del fuoco che hanno faticato non poco a farsi strada nel dedalo di corridoi abbandonati. Dopo il primo intervento, le fiamme sono divampate in altre 4 zone costringendo il personale del 115 a raggiungere i vari punti interessati per spegnere i roghi. La struttura, di proprietà di Ariminum Sviluppo Immobiliare e al centro di varie controversie per la sua riutilizzazione, è solitamente un ritrovo di sbandati che bivaccano tra gli stanzoni. Al momento, tuttavia, non vi sarebbero persone coinvolte o intossicate dal fumo. Non si esclude che gli incendi dolosi possano essere collegati a quelli avvenuti nel corso del fine settimana in città. In via Ugo Bassi, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile.