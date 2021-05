Il ponte di Tiberio ricostruito in digitale su Minecraft

Dopo due millenni di vicissitudini storiche e numerosi tentativi di distruzione, tanto da essere soprannominato dai riminesi "E pont de dievul" (il ponte del diavolo) ad indicare la sua resistenza non solo al tempo, ai terremoti, alle piene del fiume, ma pure ai conflitti mondiali, il Ponte di Tiberio festeggia quest’anno i 2000 anni dalla sua inaugurazione. Per celebrare questo simbolo della città, il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio lancia Tiberio Minecraft, un laboratorio digitale creativo nel quale sarà ricostruito fedelmente in scala 1:2 il bimillenario Ponte nel mondo virtuale di Minecraft. Un’esperienza immersiva nella Rimini Romana nella quale i costruttori digitali saranno chiamati ad un’attenta e dettagliata analisi geometrico-spaziale del monumento per edificare digitalmente il Ponte nella maniera più realistica e dettagliata possibile. Tiberio Minecraft è un progetto rivolto a 15 giovani giocatori di Minecraft di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che hanno voglia di mettere a disposizione tempo e creatività. Il laboratorio si svilupperà in tre incontri online. Per poter partecipare occorre saper giocare a Minecraft e avere una licenza Minecraft Java Edition oltre ad un computer ed una connessione stabile. Per potersi candidare basta compilare l’application form al seguente link: bi.ly/tiberio-minecraft entro il 10 maggio alle ore 12. Tiberio Minecraft è un progetto totalmente gratuito. Il laboratorio rientra nelle attività del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio finanziate da fondi europei del POR FERS 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Asse 6, azione 2.3.1. Per info: laboratorioapertoriminitiberio@gmail.com