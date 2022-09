Il popolo della MotoGp non dimentica il Sic: in tanti a Coriano per visitare il museo Marco Simoncelli

Coriano, terra di motori, ha accolto nella settimana della MotoGp i tifosi delle 2 ruote che in occasione del Motomondiale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sono passati a visitare il Museo di Marco Simoncelli, dove sono stati registrati quasi 1200 ingressi. Venerdì scorso in tanti hanno potuto assistere all' accensione straordinaria della Fiamma del Sic alle ore 19. Per l'occasione erano presenti Paolo Simoncelli e Rossella, la squadra corse Sic58, il giornalista sportivo Paolo Beltramo, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini con la giunta e consiglieri che hanno assistito con commozione ai 58 secondi della fiammata in ricordo di Marco e che si sono conclusi poi con un lungo applauso. Paolo Simoncelli si è poi trattenuto con i numerosi fans per le foto e gli autografi. ”Il museo La Storia del Sic e l'installazione Ogni domenica di Dainese - ha commentato il sindaco Gianluca Ugolini - si confermano punti di riferimento per i tanti appassionati che ad ogni motomondiale non rinunciano a fare un saluto a Marco”.