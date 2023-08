Il possesso di una preziosa bicicletta non convince gli agenti, malvivente si ribella al controllo

Nel pomeriggio di mercoledì, durante un controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti si è imbattuta in un giovane nordafricano che intorno alle 15 pedalava lungo viale regina Margherita in sella a una costosa bicicletta. Lo stesso, poi identificato per un 22enne, alla vista dei lampeggianti ha iniziato a comportarsi in maniera strana tanto da cercare di defilarsi per poi scendere dalla due ruote e fermarsi su una panchina. Tutti segnali che hanno insospettito le divise e, il personale della Questura di Rimini, ha così deciso di fermarlo per accertamenti.

Lo straniero, alle domande degli agenti, ha iniziato a rispondere in maniera arrogante sostenendo di aver preso la bici nell'hotel di Riccione dove alloggiava. Un rapido controllo telefonico con la struttura ricettiva ha permesso di scoprire che l'albergo non forniva tale servizio agli ospiti e, vistosi scoperto, il 22enne ha ammesso di averla rubata la mattina stessa. Accompagnato in Questura per le pratiche di rito, il nordafricano durante il tragitto ha iniziato a dare in escandescenza e arrivato negli uffici di piazzale Bornaccini ha cercato di aggredire un agente colpendolo con un pugno. Vista la situazione, il 22enne è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e nella mattinata di giovedì è stato processato per direttissima.