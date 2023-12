Il prefetto consegna i "brevetti" ai neo insigniti Maestri del Lavoro

la Sala delle Bandiere della Prefettura di Rimini ha ospitato la cerimonia di consegna dei ”brevetti” ai neo insigniti delle Stelle al Merito del Lavoro concesse dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che, per oltre venticinque anni, si sono particolarmente distinti per singolari meriti professionali. Tra i nuovi Maestri del Lavoro sono sette quelli della provincia di Rimini. Il prefetto Rosa Maria Padovano, affiancato dal sindaco di Bellaria Igea Marina, dal vicesindaco di Rimini e il vicesindaco di Verucchio e alla presenza anche del Console Provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Flavio Paci e del Cavaliere del Lavoro Maurizio Focchi, ha quindi proceduto alla consegna dei brevetti a Ivano Fabbri, Massimo Bertozzi, Manuele Rinaldi dell'Aetna Group, Dederio Gaeta e Daniele Rossi della Focchi e Giorgio Massini della Pazzini Stampatore Editore. Non ha potuto ritirare il brevetto, per sopraggiunto impedimento Pier Giorgio Peruzzi della Datalogic Alla cerimonia hanno presenziato anche le Aziende da cui provengono i neo Maestri del Lavoro, attraverso un loro rappresentante.