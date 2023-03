Il Prefetto di Rimini in visita al comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di giovedì Rosa Maria Padovano, Prefetto di Rimini da gennaio 2023, si è recata in visita istituzionale presso il Comando Vigili del fuoco di Rimini. Ad accoglierla presso la sede centrale del Comando, il Comandante Piergiacomo Cancelliere, unitamente allo staff direttivo tecnico, al personale operativo e ad una nutrita rappresentanza dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Il Prefetto Padovano è stata poi accompagnata dal Comandante in una visita alla sede principale del Comando, a partire dal piazzale dove erano stati schierati i principali mezzi di soccorso attualmente in dotazione, passando poi alla sala operativa 115 per poi infine arrivare alla nuovissima sala crisi del Comando, situata al primo piano dell’edificio, dove in caso di calamità opera il Centro di Coordinamento del soccorso (CCS).

Qui il Comandante ha condotto una breve presentazione dell’attività di istituto dei Vigili del fuoco, attività che si configura non solo nella primaria funzione del soccorso pubblico tecnico urgente, ma anche, ad esempio, nel campo della prevenzione incendi, della formazione degli addetti antincendio e della polizia giudiziaria. Al Prefetto sono state anche illustrate le competenze territoriali delle altre sedi di servizio presenti sul territorio, Cattolica e Novafeltria, ed è stato evidenziato come dei circa 5000 interventi effettuati nella provincia di Rimini nel 2022 solo una parte abbia riguardato richieste di soccorso per incendio, a testimonianza dell’estrema varietà di ragioni per cui il cittadino richiede l’aiuto dei Vigili del fuoco.

Il Comando di Rimini ad oggi conta su circa 225 unità operative e su 12 unità amministrative, ed il Comandante ha evidenziato al Prefetto come la carenza di diverse unità di personale costituisca una delle maggiori criticità che i Vigili del fuoco di Rimini ad oggi lamentano; non ha inoltre mancato di ricordare alla massima rappresentante del Governo sul territorio la presenza di una sola autoscala in tutta la provincia. Dopo aver mostrato alcune immagini di alcuni interventi durante la recente emergenza neve in alta Valmarecchia, l’incontro si è chiuso con la consegna alla Dottoressa Padovano di un omaggio floreale e del crest del Comando di Rimini, realizzato da una giovane artista locale e riportante il motto “In magnitudine ignis Vigilis magnitudo”.