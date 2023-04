Il Prefetto di Rimini incontra i cooperatori di Legacoop Romagna

Il Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano ha ricevuto nei giorni scorsi una delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna. Ne facevano parte il presidente Paolo Lucchi, la vicepresidente Giorgia Gianni, la coordinatrice delle attivitá sindacali Simona Benedetti e la coordinatrice del territorio riminese Federica Protti. Di fronte al Prefetto i cooperatori hanno esposto alcuni dei temi emersi dalla recente stagione congressuale locale e nazionale. In particolare l’adeguamento dei salari al costo della vita, una verifica sull'utilizzo dei fondi PNRR, l’assetto istituzionale di area vasta, la programmazione della sanità territoriale e dei servizi socio-sanitari e il rafforzamento infrastrutturale del territorio. La visita al Prefetto Padovano, svolta in un clima di viva cordialità e collaborazione istituzionale, fa parte di una serie di incontri tra i nuovi organi associativi di Legacoop Romagna e le più alte cariche istituzionali presenti sul territorio.

"Ringraziamo il Prefetto Padovano — dice il presidente Lucchi — per l’attenzione che ha dimostrato alle questioni che abbiamo posto, in particolare sui temi della legalità, della sicurezza sul lavoro e degli appalti pubblici. Come movimento cooperativo pensiamo di essere un presidio importante in questo territorio, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto da quello dei principi, e siamo quindi a disposizione in chiave di una positiva collaborazione istituzionale, come già dimostrato in più occasioni".