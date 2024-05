Il Prefetto di Rimini riceve una delegazione vietnamita della provincia di Lang Son

Nella giornata di mercoledì il Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, ha incontrato l’Ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam, Duong Hai Hung, presente a Rimini in occasione dell’esposizione internazionale della filiera dell’ortofrutta “Macfrut 2024”, in corso dall’8 al 10 maggio presso il “Rimini Expo Centre”. Giovedì mattina, nella Sala “Spazio Gualtieri” del Palazzo del Governo, il Prefetto ha ricevuto una delegazione della Provincia vietnamita di Lang Son, guidata dal Vice-presidente del Comitato Provinciale del Popolo, Mr. Doan Thanh Son. Si è trattato di una visita di cortesia, cui hanno preso parte anche il Presidente ed il Direttore di Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini. Il colloquio, svoltosi in un clima di intesa e cordialità, si è incentrato sui significativi rapporti di amicizia e cooperazione intercorrenti tra l’Italia ed il Vietnam, le cui consolidate relazioni costituiscono la base di una importante sinergia di culture e popoli in una prospettiva di costante, reciproco arricchimento.