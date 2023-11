Il Prefetto di Rimini si unisce al cordoglio per la scomparsa del tenente colonnello Russo

La dottoressa Rosa Maria Padovano ricorda l'ufficiale delle Fiamme Gialle deceduto in mare: "addolorata per una fatalità che lo ha portato via ai suoi cari. Ho il ricordo di una persona che non ho mai visto accigliata o, in qualche misura, gravata da oneri che fossero mal sopportati"