Il Prefetto ha ricevuto il colonnello Fulvio Furia in procinto di lasciare il comando del Roan della Guardia di Finanza

Il Prefetto ha ricevuto il Colonnello Fulvio Furia all’atto di lasciare il comando del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini per raggiunti limiti di età. È stato un saluto all’insegna della massima cordialità, alla presenza del Comandante provinciale della Guardia di Finanza Alessandro Coscarelli, nel corso del quale il Prefetto ha ringraziato l’alto ufficiale per “il contributo offerto in numerose occasioni” per le quali ha chiesto, quale responsabile del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, un ausilio specifico a cura del Gruppo Aeronavale, sottolineando “l’elevata professionalità e l’affidabilità dimostrate nella quotidiana attività di assoluto interesse per la porzione di territorio che vive di turismo balneare e di attività di marineria, a partire dalla pesca”. Al momento del commiato, il Prefetto ha altresì augurato al Col. Furia un prospero futuro.

Nella sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini, alla presenza del Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, dei Comandanti dei Reparti dipendenti, di una rappresentanza di militari e delle locali Sezioni

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale tra il Colonnello Fulvio Furia ed il Tenente Colonnello Pietro Spanò. Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Furia ha rivolto espressioni di gratitudine alle Fiamme Gialle di ogni ordine e grado che in questi anni, con impegno e dedizione, hanno contribuito al raggiungimento di brillanti risultati, determinando il consolidamento del ruolo della Guardia di Finanza quale unica forza di polizia di “sicurezza del mare”, polizia economico finanziaria e contrasto ai traffici illeciti via mare, senza trascurare la

tutela ambientale ed il concorso al sistema di Protezione Civile nazionale, risultato particolarmente efficace in occasione dei drammatici eventi alluvionali che hanno colpito vaste aree della regione lo scorso anno.

Il nuovo Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Ten.Col. Spanò, originario di Messina, ha ricoperto ruoli di rilevo presso i reparti aeronavali del Corpo con sede in Campania, Puglia e Marche, ottenendo eccellenti risultati in numerose attività operative nel contrasto al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina. Dal 2020 ricopre la carica di Comandante della Stazione Navale di Rimini. Il Comandante Regionale, ringraziando il Colonnello Furia per il lavoro svolto, ha rivolto al Ten. Col. Spanò gli auguri per il nuovo prestigioso incarico, sicuro che sotto la sua guida il comparto Aeronavale della Guardia di Finanza emiliano romagnola saprà perseguire nuovi e ambiti traguardi operativi.