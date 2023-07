Il Prefetto in visita a Pennabilli in occasione della Mostra Mercato d’Antiquariato

Venerdì 14 luglio 2023 il Prefetto di Rimini Dott.ssa Rosa Maria Padovano ha visitato la città di Pennabilli in occasione della Mostra Mercato d’Antiquariato. Il Prefetto è rimasto positivamente colpito dalla bellezza e dall’ordine del paese, ma soprattutto dalla vitalità dei suoi cittadini e dall’amore che gli stessi provano per esso. Prima di ammirare le bellezze di Pennabilli, ha incontrato tutta l’Amministrazione Comunale, con la presenza anche delle Forze dell’Ordine locali, per fare un quadro generale su tutte le problematiche ed esigenze del territorio. È stato un incontro a viso aperto, sincero e proficuo, nel quale è stata ribadita l’esigenza di comprensione e collaborazione tra le Istituzioni. Il Sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, onorato della presenza del Prefetto, ringrazia della visita e augura alla Dott.ssa Padovano un buon lavoro con la speranza di riaverla presto a Pennabilli.