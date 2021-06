Il Prefetto incontra il comandante regionale dell’Esercito Italiano

Il Prefetto Giuseppe Forlenza ha ricevuto in visita di cortesia il Colonnello Fabrizio Ghiretti, vertice del Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”. Visita che ha rappresentato l’occasione per una reciproca conoscenza e per soffermarsi su alcuni temi di comune interesse. Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità, l’alto ufficiale ha illustrato al Prefetto alcune funzioni del CME di cui è Comandante dal dicembre 2018, soffermandosi in particolare sulle relazioni con i principali “attori” del mondo istituzionale, politico, economico e accademico della Regione allo scopo di mettere a disposizione dei cittadini la competenza e la professionalità che la Forza Armata è capace di offrire in specifici ambiti. Il Prefetto, nel ringraziare per la gradita visita, ha evidenziato l’eccellente rapporto esistente tra Prefettura ed Esercito Italiano anche in sede locale ed ha sottolineato le collaborazioni intraprese nel tempo, che spaziano dall’ordine e la sicurezza pubblica con l’operazione “Strade Sicure” fino al puntuale e fondamentale contributo offerto per il Cerimoniale della Festa della Repubblica.