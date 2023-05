Il Prefetto incontra il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e la giunta comunale

Il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e la giunta comunale hanno incontrato questa mattina in Residenza Comunale il prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano. “Dopo un primo incontro con i sindaci del territorio avvenuto a gennaio a pochi giorni dal suo insediamento - afferma il sindaco Ugolini - abbiamo molto apprezzato la visita della Dottoressa Padovano perché si è trattato di un primo importante incontro conoscitivo oltre che a livello personale, anche del territorio. Abbiamo espresso apertura e volontà di collaborare nell’ottica di instaurare e mantenere nel tempo un dialogo costruttivo, leale e reciproco. La peculiarità di Coriano con un’estensione territoriale di 47 chilometri quadrati è la vocazione prevalentemente agricola che nel tempo, grazie ad un’imprenditoria privata vivace e lungimirante, ha contribuito a far sì che Coriano sia divenuta una punta di eccellenza del settore. In questa prima occasione abbiamo potuto constatare l’interesse e la grande disponibilità del Prefetto nei confronti della nostra realtà”. Dopo l’incontro in Municipio il sindaco e il Prefetto si sono recati alla comunità di Montetauro dove hanno incontrato e si sono intrattenuti con il Vescovo emerito di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi e alcuni ospiti della struttura.