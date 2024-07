Il Prefetto Rosa Maria Padovano saluta la città: “Porto con me tutte le cose più care vissute nel viaggio riminese"

Nella serata di mercoledì presso il Palazzo del Governo Rosa Maria Padovano, dal prossimo 15 luglio destinata ad assumere le funzioni di Prefetto di Cosenza, ha riunito, per un saluto, le autorità della provincia, fra le quali il Vescovo, il Presidente della Provincia e Sindaco di Rimini, altri Sindaci, i vertici provinciali e rappresentanti delle Forze dell’Ordine ed altri ospiti. Nell’occasione il Prefetto ha ricordato alcune tappe della sua permanenza in provincia, caratterizzata da una particolare complessità, che si manifesta costantemente attraverso scenari e realtà molto diverse tra loro e di indubbio interesse, in un territorio in cui l’azione amministrativa è sempre in movimento e particolarmente innovativa.

Il Prefetto ha ripercorso gli eventi più significativi che hanno segnato il suo incarico, dalla visita del Presidente della Repubblica, alle celebrazioni provinciali delle Feste Nazionali, al Meeting Internazionale dell’Amicizia tra i Popoli, evidenziando la vicinanza al territorio quale fondamentale punto di riferimento per lo svolgimento delle proprie funzioni: “… essere al servizio del cittadino rappresenta la parte più nobile del lavoro di un Prefetto, il collante della vita di una comunità”.

Non sono mancati, inoltre, i ringraziamenti a quanti, senza risparmio, dedicano il proprio impegno quotidiano al benessere della comunità: la Diocesi, le Forze dell’Ordine, gli Amministratori del territorio, tutti gli uffici territoriali dello Stato, le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni che operano nel territorio. “Porto con me tutte le cose più care vissute nel viaggio riminese. A voi e al territorio auguro un mondo di bene e ringrazio per quanto mi avete dato”, questo l’affettuoso saluto rivolto dal Prefetto Padovano alla comunità della provincia di Rimini.