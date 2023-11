Il premio "Rimini Mundi" a 12 ambasciatori dell'offerta congressuale della riviera

La completa ripresa del mercato congressuale accompagna il Premio Rimini Mundi, nuovo appuntamento che Italian Exhibition Group (IEG) e Convention Bureau della Riviera di Rimini promuovono, col Patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna, per ringraziare gli ‘ambasciatori del territorio’ che col loro operato hanno favorito lo svolgimento di prestigiosi appuntamenti convegnistici. L’incontro pubblico è in programma lunedì 20 novembre alle 18.00 al Cinema Fulgor di Rimini, presentato dalla giornalista e scrittrice Lucia Renati.

Saranno 12 gli ‘ambasciatori’ premiati. Ognuno di loro è stato figura determinante per arricchire il calendario congressuale del recente passato e anche quello dei prossimi anni, con appuntamenti a cui si sono dedicati con impegno e che valgono circa 50.000 presenze. A premiarli, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il direttore generale dell’AUSL Romagna Tiziano Carradori, Alessia Mariotti presidente del Campus di Rimini dell'università di Bologna e l’Amministratore Delegato IEG Corrado Peraboni.

“Il ‘corpo diplomatico’ che rappresenta e promuove la destinazione congressuale della Riviera di Rimini - commenta Corrado Peraboni, AD di IEG - è qualificato e dinamico, oltre che fortemente appassionato alla città. I nostri ambasciatori contribuiscono anche culturalmente allo sviluppo del territorio: noi promotori del premio, assieme al Comune di Rimini e alla Regione Emilia-Romagna che lo patrocinano, gli siamo grati. Si tratta di un autorevole gruppo di professionisti, fondamentale per arricchire la città di meeting e congressi di alto livello, che hanno ricadute importanti sull’indotto in termini economici e di sapere. Con il premio Rimini Mundi ogni anno verrà riconosciuto questo impegno ed esaltato un ‘gioco di squadra’ vincente che ha proiettato Rimini per la prima volta nel ranking di ICCA, ossia tra le 326 città al mondo che hanno rilievo per la loro attività congressuale internazionale”.

Il Club degli Ambassador ad oggi è formato da 74 personalità che, per il ruolo che rivestono nell’ambito professionale, svolgono una funzione fondamentale nel segnalare Rimini quale destinazione per meeting e congressi, fino a svolgere un ruolo di indiscusso rilievo nella composizione dei dossier necessari alle candidature nazionali e internazionali.

Ecco l’elenco dei premiati:

Andrea Albani (managing director Misano World Circuit)

per l’Assemblea generale e la cerimonia di premiazione della Federazione Internazionale di Motociclismo;

Roberta Fadda (International Dance Association)

per il Congresso annuale dell'associazione internazionale della medicina e della scienza applicate alla danza;

Gianni Indino (Presidente Confcommercio Rimini)

per la Conferenza mondiale dei Mercati generali all'ingrosso;

Sebastiano Porretta (AITA - Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare)

per il Congresso Mondiale dell'Unione internazionale delle Scienze e tecnologie alimentari;

Anna Montini (Comune di Rimini)

per la Conferenza annuale dell'Associazione Europea degli economisti ambientali e delle risorse;

Giuseppe Prioli (AMA - Associazione Mediterranea Acquacoltori)

per l’Aquaculture Europe Meeting;

Claudio Vicini (AIMS – Associazione Italiana Medicina del Sonno)

per il Congresso nazionale Medicina del sonno;

Alessandro Mularoni (Società tosco-umbro emiliano-marchigiana di oftalmologia)

per Congresso annuale di Oftalmologia;

Claudio Stefanelli (Università di Bologna)

per il Congresso europeo di Scienze Motorie;

Stefano Gandolfi (Università di Bologna)

per l’Assemblea scientifica internazionale dell'associazione di Geodesia;

Lorenzo Marconi (Università di Bologna)

per l’European Robotics Forum;

Antonella Antonelli (FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri)

per il Congresso Nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri.

Due menzioni speciali saranno poi consegnate a manager di IEG, Claudia Costella e Roberta Masini, che sfruttando le relazioni acquisite in ambito fieristico hanno favorito l’acquisizione del World Wind Energy Congress e di Switchmed Connect.

Ognuno dei premiati riceverà in premio una realizzazione dell’artista riminese, orafo-designer Roberto Fenzl e una serie di preziosi benefit tra i quali l’abbonamento alla stagione del Teatro Galli.