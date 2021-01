Il presepe di Montegridolfo rimbalza sul web e diventa virale

In questi giorni ha spopolato sui social, la foto del Presepio di Montegridolfo allestito nei giardini d’ingresso al Castello, raffigurante l'Adorazione dei Re Magi. L’immagine è stata scelta dall’Amministrazione Comunale per gli auguri al nuovo anno ed è stata ripresa anche dall’on. Marco Di Maio. Nell'esprimere una notevole soddisfazione, l'Amministrazione Comunale sottolinea il messaggio di fratellanza e pace che ha contraddistinto l'azione amministrativa e le iniziative per questo Natale a Montegridolfo.