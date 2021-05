Il presidente della provincia di Rimini ha incontrato i sindaci di Sassolfeltrio e Montecopiolo

Lunedì mattina, negli uffici della Presidenza della Provincia, si è svolto il primo incontro ufficiale tra il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi e i sindaci dei Comuni di Sassolfeltrio, Bruno Ciucci, e di Montecopiolo, Pietro Rossi. dopo il voto del Senato che ha sancito il passaggio nel territorio della Provincia di Rimini dei due Comuni. Durante l’incontro, durato circa un’ora, sono stati affrontati i temi dell’iter previsto per il passaggio alla Provincia di Rimini dei Comuni, ma anche tutta una serie di tematiche – tra cui pianificazione territoriale, sanità, sociale, viabilità, servici idrici, rifiuti – col fine di mettere sul tavolo fin da subito le priorità e le criticità che interesseranno il percorso procedurale dei prossimi mesi.

“Abbiamo trovato subito la chiave giusta – commenta il presidente Santi a fine incontro – per gestire questo importante passaggio, che è l’operatività fin dal primo confronto. Ci sono tutte le premesse per fare insieme un buon lavoro, a servizio delle comunità di Sassolfeltrio, di Montecopiolo e della Provincia tutta: clima collaborativo, grande concretezza. Nei prossimi giorni è attesa la firma del presidente della Repubblica alla legge, ma noi intanto ci scambieremo una lista di temi su cui lavorare fin da subito per anticipare i tempi e concordare in ogni ambito le soluzioni ottimali.”