Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella atterrato all'aeroporto di Rimini

E' atterrato poco prima delle 11 all'aeroporto "Federico Fellini" di Rimini il volo di Stato che ha portato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino. Il Capo di Stato, accompagnato dalla figlia e da un’alta delegazione guidata dal viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, è stato accolto dal Prefetto Rosa Maria Padovano con il corteo che è poi partito alla volta del Titano. Il Presidente Mattarella è atteso dai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina a Palazzo Pubblico in piazza della Libertà per le presentazioni ufficiali, ma anche i colloqui politico-istituzionali e naturalmente l’udienza ufficiale alla quale parteciperanno numerosi ospiti. Il Capo di Stato si tratterrà in Repubblica fino al primo pomeriggio seguendo una ’scaletta’ di appuntamenti studiata nel minimo dettaglio. Imponenti le misure di sicurezza che vedono San Marino città blindato con la chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta; possibili disagi per gli automobilisti anche sulla Consolare in occasione del passaggio del corteo.

Sarà la prima volta di Mattarella sul Titano, 12esimo presidente della Repubblica italiana dal 2015. Sarà il quinto capo di Stato a salire a San Marino dall’istituzione della Repubblica italiana. Prima di lui Giuseppe Saragat nel mese di novembre del 1965, Sandro Pertini il 20 ottobre del 1984, Francesco Cossiga l’11 giugno del 1990 e Giorgio Napolitano nel 2014. Quella di Napolitano di nove anni fa fu l’ultima visita di Stato di un presidente della Repubblica italiana a San Marino.