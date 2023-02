Il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini mette il veto all'allevamento intensivo di polli

“Ciò che sta avvenendo sul territorio del Comune di Maiolo ci stupisce e ci vede contrari". A tuonare contro il progetto dell'impianto di allevamento intensivo dei polli che sarà strutturato in 16 nuovi “grattacieli orizzontali” ad un piano lunghi fino a 120 metri e capace di ospitare tra 500/800.000 polli all’anno in grado di produrre annualmente circa 2.000 tonnellate di carne avicola, è il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino. "Si tratta di un progetto, di cui abbiamo avuto notizia solamente a cose fatte, capace di mettere in crisi il concetto stesso di valorizzazione e tutela del nostro entroterra come valore aggiunto per la Riviera e per il turismo a cui il nostro territorio è vocato, ma anche il buon vivere della collettività e lo sviluppo sostenibile in un’area preziosa sia per i suoi valori storici e culturali, sia per quelli ambientali - commenta Indino. - Purtroppo conosciamo tutti quali siano le criticità di questo tipo di allevamenti, dall’emissione di notevoli quantitativi di ammoniaca e metano nell’aria, agli odori insopportabili, alla moltiplicazione del traffico pesante. Progetti come questo vanno nella direzione opposta a quanto auspichiamo per lo sviluppo e il futuro della Valmarecchia e di tutto il nostro territorio".

"Da anni ormai - ricorda il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini - ci stiamo impegnando a tutti i livelli nella promozione turistica integrata di tutta la nostra provincia: un territorio prezioso da vivere tutto l’anno, dove la cultura, il paesaggio e la storia dei nostri borghi diventano punti di forza per il turismo culturale ed esperienziale, enogastronomico e su quello legato ai cammini e ai percorsi ciclo-turistici. Come si può conciliare tutto ciò con un allevamento intensivo di quella portata, con vista sulla Fortezza di San Leo e sulla Rocca di Maioletto? Come si può conciliare questo progetto con gli investimenti fatti in questi anni in promozione turistica del territorio in Italia e all’estero sia dal pubblico che dal privato? Quel che mi sconcerta nel processo che ha portato all’approvazione di questo progetto è la mancanza di confronto da parte delle amministrazioni locali con i singoli cittadini e con i rappresentanti delle categorie economiche. Un intervento così impattante per il territorio, per i cittadini e le imprese che vi operano quotidianamente doveva essere illustrato nei minimi dettagli e non scoperto a cose fatte. Mi auguro che le istituzioni possano ripensare a quanto fatto e porre rimedio a quello che a tutti gli effetti è uno sfregio al nostro territorio e al futuro del nostro turismo”.