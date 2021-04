Il Presidente Provinciale Fipe di Rimini Gaetano Callà ospite a Radio ICN New York

Gaetano Callà, Presidente Provinciale F.I.P.E. (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) della Provincia di Rimini, nonché Vice Presidente Regionale e Membro del Consiglio Regionale, è stato ospite della trasmissione “Sapori e Sorrisi, Bellezze Italiane”, condotta da Paolo Teti dall’Italia e da Anthony Pasquale dallo studio centrale di New York, in onda sulle frequenze di Radio ICN New York, la radio italiana più ascoltata in America. Nel corso della trasmissione, della durata di un’ora, il Presidente Callà, ha parlato a tutto campo del mondo della ristorazione, di quello del buon bere romagnolo e dell’ospitalità turistica della Riviera di Rimini, definita dal Presidente Callà, una delle località turistiche, sempre tra le più gettonate di interesse mondiale. Gaetano Callà ha invitato i radioascoltatori della Radio Americana (che è possibile ascoltare in tutto il mondo), a scegliere Rimini e la sua Riviera per le prossime vacanze estive, perché Rimini non è solo mare e sole, ma anche ottima cucina, sano divertimento, nonché una città ed una provincia, ricca di arte e cultura, nella sua lunga intervista “americana”, Gaetano Callà ha decantato anche le peculiarità dell’entroterra riminese. La redazione giornalistica dell’emittente radiofonica d’oltreoceano, ha invitato ufficialmente per il prossimo anno Callà a volersi recare a New York, per una serie di iniziative turistiche enogastronomiche promosse dalla stessa emittente statunitense in terra americana.