Il primo dell'anno si festeggia con un tuffo in mare

Per molti di loro è ormai da anni un appuntamento irrinunciabile. Altri, invece, per la prima volta e con tanti dubbi iniziali ma poi con tanto entusiasmo, soprattutto con molto coraggio, hanno scelto di cominciare il nuovo anno con il bagno nell’Adriatico. Nella Perla Verde erano oltre cento le persone, tra riccionesi e ospiti della città, che si sono tuffate in mare: un rito collettivo e coinvolgente che si ripete da tantissimi anni. Un augurio per il nuovo anno, un gesto scaramantico che dischiude alla prossima bella stagione carica di aspettative e sogni, semplicemente una festa della comunità allargata di Riccione, oltre a una dedica d’amore a quel mare che è essenza vitale. Complice temperature non proprio proibitive, oltre dieci gradi sopra lo zero il primo di gennaio, hanno sfidato l’Adriatico davvero in tanti, potendo contare sul calorosissimo “tifo” di incoraggiamento di alcune migliaia di curiosi assiepati nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di fronte a piazzale Roma. Coloratissimi, con indosso il costume da Babbo Natale, da gallo, da dinosauro e da Uomo Ragno, con salvagenti a forma di fenicottero rosa hanno corso da piazzale Roma al mare tra due ali di folla e ripresi dalle telecamere della Rai.

La sindaca Daniela Angelini ha portato i saluti e l’incoraggiamento dell’amministrazione comunale, oltre agli auguri di un felice anno nuovo, insieme alla vicesindaca Sandra Villa e all’assessore al Turismo Mattia Guidi, oltre ad altri componenti della giunta. Per scaldarsi dopo il tuffo in Adriatico una dolce merenda per tutti con vin brulè e ciambella offerta dal bar Peledo. Il Tuffo di Capodanno è un progetto promosso dal Comune di Riccione e dalla Cooperativa Bagnini di Riccione in collaborazione con Capitaneria di Porto, Geat, PalaRiccione, Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Riccione, Associazione della Protezione Civile Arcione e Riccione Chapter Italy.

A Torre Pedrera, invece, il tratto di spiaggia si è trasformato in un'incredibile scena: oltre 90 coraggiosi bagnanti si sono tuffati in mare per dare il benvenuto al 1° gennaio con uno spettacolo da non perdere!

L'evento, organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera, ha attirato l'attenzione di numerosi partecipanti provenienti da diverse parti dell'Italia. Gli organizzatori hanno lavorato instancabilmente per creare l'atmosfera perfetta per il primo bagno del nuovo anno, rendendolo indimenticabile per tutti i presenti. Quest’anno a rendere il tuffo speciale è stata la presenza degli istruttori di Fluxo con il loro metodo “Warm Inside”. Oltre al tuffo, il Comitato Turistico di Torre Pedrera ha offerto bevande calde per ristorare i partecipanti dopo il loro coraggioso bagno invernale. L'energia e il sorriso riflessi sui volti dei bagnanti sono stati una testimonianza della gioia e della spensieratezza che tutti speriamo di portare nel nuovo anno. Questo evento dimostra che non importa quanto freddo possa essere, quando c'è una passione condivisa e l'entusiasmo di una comunità, nulla può arrestare il desiderio di fare qualcosa di speciale e divertente.

"Questo evento - hanno spiegato gli organizzatori - ha anche un'importante valenza simbolica. Rappresenta la voglia di lasciarsi alle spalle tutto ciò che è stato nel passato e di abbracciare il nuovo anno con coraggio e determinazione. È un invito a guardare avanti con ottimismo e a cogliere ogni opportunità che ci viene offerta. Non possiamo che essere orgogliosi di Torre Pedrera e della sua comunità per aver reso possibile un evento così straordinario. Questo bagno ha dimostrato ancora una volta che Torre Pedrera è una destinazione che trasmette allegria, energia e ospitalità".