Il primo premio della 21a edizione di Nuove Idee Nuove Imprese a cinque ragazze

In Galizia le chiamano ‘mariscadoras’. Sono le donne spagnole che svolgono un ruolo chiave nella pesca e nell’acquacoltura, che combattono contro un lavoro sottostimato e sottopagato. Si occupano di raccogliere frutti di mare e contribuiscono col loro lavoro all’economia famigliare. In sostanza, lottano per conquistare una piena dignità. A Rimini, Mariscadoras è una startup composta da cinque giovani donne che hanno pensato di stimolare il consumo delle specie aliene, a cominciare dal granchio blu, specie invasiva che insieme ad altre popola il Mediterraneo negli ultimi anni. Il granchio blu divora gamberi, latterini, seppie, sogliole, ma può avere un ruolo sulle nostre tavole. Mariscadoras quindi diventa azienda, pienamente inserita nel panorama della blue economy. Le cinque donne di Mariscadoras hanno vinto Nuove Idee Nuove Imprese 2022, la business plan competition giunta al 21a edizione, guadagnandosi sia il primo premio della giuria che la preferenza del pubblico numeroso presente al cinema Fulgor.

“Complimenti alle ragazze e a tutti i partecipanti a questa edizione – il commento di Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – che si caratterizza per un nuovo tratto di innovazione che emerge dopo gli ultimi anni in cui sembrava che la direttrice fosse indirizzata dal digitale. A me piace chiamarle idee d’impresa, sono ai primi passi, noi cerchiamo di dare un contributo di formazione e di tutoraggio nei prossimi mesi, insieme a partners prestigiosi”. L’evento finale è stato proposto in collaborazione con Fattor Comune, preceduto da un talk show, dal titolo ‘Vitamina d’impresa. Idee e innovazione alimentano l’impresa’ condotto da Diego De Simone, con la partecipazione di Francesco Mondora (Co-CEO di Mondora Srl SB), Daniele Mingucci (CEO di Stramba) e Maurizio Camurani (digital ambassador). Sono intervenuti anche Carlo Battistini (Presidente camera di Commercio della Romagna), Angelo Bagnari (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Romagna), Fausto Caldari (Presidente Rivierabanca), Juri Magrini (Assessore attività economiche Comune di Rimini), Lorenzo Succi (Direttore UniRimini), Marino Albani (SUMS). In finale erano giunti 13 progetti, sintesi degli 88 iscritti, che davanti al pubblico hanno descritto la loro idea d’impresa per concorrere al montepremi di 20.000 euro e ai vari benefits. Presentati anche i risultati preliminari del progetto di ricerca RESPONSE – “Start-up di successo- l’impatto di Pratiche di Open Innovation e Sostenibilità”, a cura dell’Area Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Classifica finale di Nuove Idee Nuove Imprese 2022:

1° CLASSIFICATO: BLUEAT (Premio 10.000 Euro) La pescheria sostenibile. Un progetto di Mariscodoras srl, società di benefit. Apre nuovi scenari sulla gestione e l’utilizzo delle specie aliene (specie alloctone) che si stanno diffondendo nel Mediterraneo a causa dei cambiamenti climatici e della trasformazione dell’ambiente marino, oltre che dei comportamenti dell’uomo. Le specie aliene invasive sono considerate una delle maggiori minacce alla biodiversità. Nel nostro Paese dagli anni ’80 il numero delle specie aliene è cresciuto del 96% e oggi contiamo oltre 3000 specie alloctone, il 15% delle quali è invasiva, cioè dannosa per la natura e l’uomo. Oggi sono la seconda causa di perdita di biodiversità nel mondo dopo la distruzione degli habitat. Referente: Carlotta Santolini – Settore: Ricerca scientifica e sviluppo

2° CLASSIFICATO: SWEE-THY (Premio 6.000 Euro) É il primo marchio 100% artigianale fitness-salutistico a livello italiano, senza aromi, dolcificanti artificiali e senza polioli, in quanto tutti i prodotti sono realizzati in maniera 100% naturale e sono pensati e adatti anche a coloro che soffrono di intestino irritabile e diversi altri tipi di intolleranze. Referente: Claudia Guidi – Settore: Produzione e lavorazione di alimenti e bevande

3° CLASSIFICATO: EVRIKA (Premio 3.000 Euro) Fornisce assistenza personale delle famiglie in grado di supportare i genitori nella gestione del tempo dei propri bambini. Propone un servizio educativo di qualità a domicilio e garantisce il trasporto dedicato; inoltre, offre un servizio innovativo di consulenza in ambito psicologico. Referente: Alessandro Ossola – Settore: Servizi di assistenza sanitaria e sociale

PREMI SPECIALI

Studio Skema: percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi, tramite servizi e consulenze ai primi tre classificati

San Marino Innovation: permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione (valutazione e la certificazione gratuita) dal controvalore di 3.000 euro a Grow box–garden indoor

SUMS Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino: 1000 euro di contributo ex aequo a The Society We Want e Swee-Thy

Premio “CesenaLab”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a Swee-Thy

Premio “Romagna Tech”: percorso di incubazione d’impresa di sei mesi a Agreen service

Soroptimist International Club di Rimini: un anno di consulenza fiscale, legale e notarile a prevalente presenza femminile a The Society We Want

Tecnopolo Rimini: consulenza personalizzata a cura dei ricercatori del CIRI FRAME a Blueat

Prospectra: percorso bimestrale gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo imprenditoriale ai progetti che si insedieranno nella Repubblica di San Marino.

Premio del pubblico del Cinema Fulgor: Blueat