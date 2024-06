Si è concluso il progetto scolastico “Circoliamo”, che ha coinvolto le classi seconde della scuola secondaria di primo grado A. Broccoli di Morciano di Romagna. Il progetto, pensato per approfondire tematiche come sostenibilità alimentare ed economia circolare attraverso il principio delle “quattro R” (riduzione, recupero, riuso e riciclo) e favorire il volontariato, si è sviluppato nell’arco di otto mesi, tra novembre e giugno, attraverso lezioni frontali, esperimenti, attività di ricerca e momenti ludici.

In questo contesto Conad ha partecipato all’iniziativa permettendo ai giovani e alle giovani studentesse di cimentarsi in una caccia al tesoro di prodotti sostenibili ad alta rilevanza, organizzata tra le corsie del supermercato. Inoltre, all’interno del Centro sono state esposte le opere realizzate con prodotti di recupero durante un laboratorio tenuto dalla Prof.ssa Muccioli. Per l’occasione, Conad ha fornito gratuitamente prodotti di cancelleria e materiale didattico. “Per noi,” ha dichiarato Marco Maffi, Direttore del Superstore Conad “è stato un piacere ospitare le classi dell’istituto Broccoli, e collaborare con il corpo insegnanti in un progetto che appoggia in pieno le linee guida di sostenibilità di Conad; oggi Conad entra nel vivo dei progetti volti alla cittadinanza: con piccole dimostrazioni tangibili riusciamo ad avere un effetto sul sociale coinvolgendo le fasce di età più sensibili, per favorire un futuro migliore per tutti”.

Il progetto “Circoliamo” si pone così come esempio su come sia possibile, con la volontà e il lavoro di persone operanti nei vari settori del tessuto economico e sociale locale, creare le condizioni favorevoli affinché studentesse e studenti possano cimentarsi in esperienze reali per raggiungere conoscenze e competenze fondamentali per la convivenza civile.