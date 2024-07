Il “Pullman Azzurro” della Polizia di Stato per promuovere la campagna di sicurezza stradale

Nella giornata di sabato, ha fatto tappa a Riccione il “Pullman Azzurro” della Polizia di Stato nell’ambito della campagna di sicurezza stradale “E…state con noi”, che interessa tutte le principali località turistiche italiane. Il punto informativo, situato in piazzale Roma, è stato oggetto di una elevata partecipazione di giovani che, richiamati anche dalla presenza della “Lamborghini” della Polizia di Stato, con interesse hanno sperimentato tutte le attività proposte dai poliziotti, con prove pratiche e visione di filmati volti a promuovere la cultura della legalità, sensibilizzando l’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada, allo scopo di arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani fino a 24 anni.

Tale attività è strettamente collegata a quella operativa che le pattuglie della Polizia Stradale hanno svolto nello stesso fine settimana, considerata la concomitante intensificazione dell’afflusso turistico e della movida su questa Riviera.

Gli Agenti, con numerosi dispositivi di controllo e con un’azione di prossimità finalizzata a contrastare le condotte di guida rischiose, hanno messo in campo tutte le tecnologie in uso alla Polstrada, come etilometri e precursori di ultima generazione, street control, police controll , nonchè un laboratorio mobile, messo in campo anche grazie alla collaborazione di Fondazione Ania e di Autostrade per l’Italia. Tale laboratorio è stato impiegato per accertare su strada lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcolici e stupefacenti attraverso analisi di secondo livello.

Durante il servizio mirato al contrasto della guida in stato di ebrezza e stupefacenti, sono strati conseguiti i seguenti risultati: persone controllate 78, veicoli 68, persone denunciate 14, di cui 6 per guida in stato di ebrezza alcolica, 6 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 1 per possesso di hashish e 1 per possesso ingiustificato di arma da taglio, con il ritiro di 12 patenti di guida.