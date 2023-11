Il Questore Lavezzaro in partenza: "Lascio la Questura di Rimini con un alto livello di professionalità"

Giornata di saluti per Rosanna Lavezzaro, primo Questore donna di Rimini, che dopo appena un anno e mezzo lascia l'incarico in seguito alla promozione a Dirigente generale di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Arrivata da Novara nel 2022, ha sottolineato l’importanza del suo lavoro in Riviera e come questo sia stato un passaggio importante per l'avanzamento di grado. "Sapevo che prima o poi avrei lasciato Rimini - ha spiegato la Lavezzaro incontrando il personale della Questura e le istituzioni riminesi - ma non dopo appena 18 mesi e da Dirigente generale ma, a volte, la vita ci vuole sorprendere. Non conoscevo questo territorio e, averci vissuto, è stata un'iniezione di energie. Ho sempre creduto che occorra entrare nei bisogni di una città per mettere in campo quelle azioni che la comunità ritiene più urgenti e, qui, ho potuto lavorare in sinergia con tutti e non nascondo che è stato un impegno faticoso ma abbiamo sempre centrato gli obiettivi e ne sono fiera. Lascio la Questura con un alto livello di professionalità senza dimenticare che ho imparato ad amare Rimini e per sempre conserverò un bellissimo ricordo di questa esperienza".

Per lunedì 13 novembre è atteso il nuovo Questore, Olimpia Abbate, che dal 28 ottobre 2021 guidava la Questura di Pistoia. La carriera della funzionaria è iniziata nel 1991 prestando servizio presso il Compartimento della Polizia Postale di Napoli. Nel 1993 era stata trasferita presso la Questura di Caserta, prima a capo della Squadra Mobile e poi come Capo di Gabinetto del Questore. Nominata Vicario del Questore dell’Aquila per essere successivamente trasferita ad Ancona: dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria. Nel gennaio 2020 il trasferimento a Napoli, alla guida del Compartimento della Polizia Ferroviaria del capoluogo campano fino al 28 ottobre 2021 con l’incarico di Questore di Pistoia.