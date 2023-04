Il Questore: "Sentiamo forte la responsabilità di dare una risposta sempre più efficace e tempestiva al territorio"

In occasione del 171esimo anniversario della Polizia di Stato il Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ha tracciato il bilancio operativo della Questura dal quale emerge un aumento dei reati consumati ma, allo stesso tempo, ha sottolineato come sia cresciuta anche la risposta ai crimini da parte degli uffici di piazzale Bornaccini. "E' una crescita fisiologica dopo la pandemia - ha spiegato il Questore - il tessuto della città è sano". Una città nella quale la dottoressa Lavezzaro è arrivata appena un anno fa e, come ha voluto precisare: "I 12 mesi trascorsi a Rimini mi sono sembrati più del doppio. Tali e tante sono state le iniziative ed i momenti anche delicati che ho vissuto con i miei colleghi, con i rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine, con tutte le Istituzioni e con l’intera città, città caratterizzata da un tessuto sociale sano e da relazioni istituzionali forti e sinergiche, che non mi hanno mai fatto sentire sola. Ed il bilancio di questo mio primo anno è indiscutibilmente positivo".

Nel suo discorso il Questore ha spiegato che "Non mi dilungherò nel fornire percentuali e riportare statistiche che sono tutti più che soddisfacenti, ritengo invece più stimolante condividere con voi alcune brevi considerazioni sullo stato del nostro territorio in relazione alla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica. La richiesta da parte della “Società Civile” di una sempre maggiore sicurezza è entrata a pieno titolo nelle dinamiche di crescita di un Paese. Il DEF (documento di economia e finanza) dedica ampie riflessioni al concetto di sicurezza e di giustizia e noi sappiamo bene che Rimini vive di un’economia fondamentalmente basata sul turismo e sull’attività fieristica ed è quindi un luogo dove la gente sceglie di venire in vacanza o di venire a promuovere la propria azienda, avendo evidentemente altre opzioni alternative. Noi operatori della sicurezza riminese sentiamo forte la responsabilità di dare una risposta sempre più efficace e tempestiva al territorio".

"Esiste però il grande e sfuggente interrogativo relativo alla percezione della sicurezza ed alla prevenzione - aggiunge il Questore. - Come si misura la nostra attività di prevenzione se si parla di fatti non accaduti? Saremo stati solo fortunati o anche bravi? Quando mi chiedono di parlare di percezione di sicurezza, ricorro spesso ad un esempio che mi pare sia piuttosto efficace: se in un anno avvengono 12 furti (supponiamo uno al mese), mentre l’anno successivo ne accadono solo 8 voi vedrete che se gli otto furti saranno avvenuti in una zona circoscritta ed in un breve lasso di tempo, la gente si sentirà molto meno sicura proprio l’anno nel quale - in realtà- il numero di furti è minore. Può apparire semplice parlare di sicurezza, ma l’elaborazione del concetto è piuttosto complessa, perché investe ambiti molto soggettivi e che risentono delle storie e delle esperienze personali".