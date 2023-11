Il riccio di mare protagonista dello studio per monitorare la salute del mare

Il comune riccio di mare (Paracentrotus lividus) sarà il protagonista dello studio condotto in collaborazione fra Acquario di Cattolica e Gruppo C.S.A.-Istituto di Ricerca di Rimini. Il riccio di mare, abitante tipico dei fondali rocciosi ricchi di vegetazione, è un consolidato indicatore di tossicità e da tempo è utilizzato per la valutazione della tossicità dei sedimenti. Come spiega la Dott.ssa Sara Lazzarini, responsabile del Reparto di Microbiologia del Gruppo C.S.A.-Istituto di Ricerca di Rimini “Cercavamo un organismo che ci consentisse di completare il quadro analitico previsto dal DM 173, con un test che non sacrificasse gli animali e che fosse disponibile tutto l’anno: la collaborazione con l’acquario di Cattolica, che è in grado di allevare il riccio di mare (Paracentrotus lividus) ha risolto i problemi di gestione di uno stabulario e ci garantisce di eseguire il test tutto l’anno”.



Gli esemplari allevati presso l'Acquario di Cattolica, verranno stimolati per prelevare solo i gameti maschili e femminili, garantendo l'integrità dei ricci adulti. Nel frattempo, nei laboratori del Gruppo C.S.A., si osserveranno gli effetti del sedimento sullo sviluppo delle larve ottenute tramite la fecondazione in vitro. Questo approccio non avrà alcun impatto negativo sulla popolazione di ricci o sul loro ambiente naturale, poiché solo le larve di riccio di mare saranno utilizzate per la ricerca. Ciò consentirà di completare il quadro analitico per valutare l'impatto tossicologico sull'ambiente marino e guidare le decisioni dell’uomo sul territorio.

Il Dott. Stefano Gridelli, responsabile di Acquariologia all'Acquario di Cattolica, dichiara: "Siamo entusiasti di questa collaborazione con il Gruppo C.S.A.- Istituto di Ricerca di Rimini, che si integra perfettamente con la nostra missione di sostenere la ricerca e l'ambiente. Ci impegniamo a garantire il benessere degli animali e a contribuire a un progetto più ampio, che mira a preservare l'ecosistema marino nel suo complesso”. Questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale verso una migliore comprensione dell'impatto del dragaggio sui nostri ecosistemi marini, dimostrando che la scienza e la conservazione possono andare di pari passo per il bene del nostro ambiente marino.