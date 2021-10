Il ‘riccio’ di piazzale Roma si colora di viola per la lotta al tumore al seno

Anche quest’anno la fontana di piazzale Roma si colora per sensibilizzare all’attenzione nei confronti del tumore al seno metastatico, nel mese dedicato alla prevenzione. A partire da questa sera e fino a domenica il ‘riccio’ si illuminerà di viola. “Con questo piccolo gesto – spiega il Vicesindaco Maria Elena Malpassi – vogliamo lanciare un duplice messaggio. Da un lato l’importanza della prevenzione, fondamentale per circoscrivere e cronicizzare la malattia, ad oggi possibile grazie alla sperimentazione di terapie sempre più efficaci. Dall’altro quello di rimanere vicini alle persone colpite da questa patologia lungo tutto il suo decorso, fornendo supporto anche al di fuori dei centri oncologici”. In Italia, secondo i dati comunicati dalle organizzazioni Andos Onlus, Europa Donna Italia, Favo e IncontraDonna Onlus, sono più di 37mila le persone che convivono con il tumore della mammella metastatico. Un numero in costante aumento grazie all’efficacia delle nuove terapie. Il 30% dei pazienti oggi è vivo a 5 anni dalla diagnosi. Percentuale che potrebbe essere migliorata superando gli ostacoli ancora presenti nell'assistenza. Di qui l’importanza di sensibilizzare cittadini e istituzioni all’attenzione