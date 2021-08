Il Riccione Family Circus conquista le famiglie

Lago d’Orta, Varese, Milano, Busto Arstizio sono alcune delle mete di provenienza delle famiglie che hanno scelto di trascorrere la notte di San Lorenzo al Parco degli Olivetani – Arena ex Fornace, in occasione del Riccione Family Circus, l’iniziativa alla sua prima edizione del consorzio di alberghi Riccione Family Hotels, agenzia Retorica Comunicazione e Promhotels Riccione, patrocinata dal Comune di Riccione. Partito in via sperimentale a luglio con 8 spettacoli dedicati ai turisti e allargato a tutto il pubblico per l’immediato riscontro positivo ottenuto, il Riccione Family Circus ha riempito ogni sera l’arena a cielo aperto con lo spettacolo realizzato sotto la guida e la direzione artistica di Francesco “Checco” Tonti. “Abbiamo un pubblico che ci segue e sostiene con tanta voglia di risate, sogno e magia - afferma Tonti -. Lo spettacolo che replichiamo ogni sera è un varietà circense con numeri di giocoleria, magia e acrobatica aerea. Una comicità clownesca che piace non solo ai bambini ma anche ai loro genitori che si trovano immersi in una location incredibile nel verde, a pochi passi dal centro cittadino”. “Arriviamo dal Lago d’Orta, zona Verbania - afferma una famiglia di turisti composta da genitori, due figli e una zia - il nostro hotel ci ha segnalato l’iniziativa dello spettacolo circense e siamo venuti. Conosciamo bene Riccione che frequentiamo da tempo, quest’anno siamo rimasti colpiti in particolare dal nuovo lungomare a sud della città, molto bello”.

“Avevamo bisogno di stare assieme in famiglia - affermano Silvia e Roberto da Milano con un figlio di 6 anni, a Riccione in vacanza per 3 settimane in una casa in affitto - e ricaricarci dopo questo anno non facile. A Riccione troviamo tutto quello che ci occorre: mare, sole, eventi e ospitalità. Siamo stati piacevolmente colpiti dal lungomare Goethe che ha ridato luce a quella zona che ben conosciamo”. “I nostri figli ci hanno chiesto di venire questa sera - aggiungono Maria Luisa e Mauro da Busto Arstizio arrivati da un giorno a Riccione - e noi li abbiamo portati volentieri, le loro esigenze sono di stare all’aria aperta e assistere a spettacoli come questo per distrarsi e divertirsi assieme a noi genitori”.

La serata di martedì 10 agosto era la prima con l’obbligo del Green Pass, dopo l’entrata in vigore a partire dal 6 agosto, per tutti gli spettacoli all’aperto a seguito del decreto del Governo approvato il 22 luglio. Un test superato - affermano gli organizzatori - i partecipanti avevano tutti la certificazione richiesta e l’ingresso è stato agevole e snello, nonostante fosse la prima serata con l’obbligo della documentazione richiesta”.

“ Partiti come edizione zero - afferma Andrea Ciavatta, presidente del consorzio Riccione Family Hotels - e rivolta inizialmente ai clienti del Consorzio, abbiamo prontamente allargato l’iniziativa a tutti e devo dire che abbiamo centrato l’obiettivo. Lo spettacolo piace, manda un messaggio positivo alle persone e consente a tantissimi turisti e agli stessi riccionesi di vivere luoghi come questi nella natura del parco degli Olivetani”.

In navetta, a piedi o con la propria auto si può facilmente raggiungere il parco per i prossimi appuntamenti in calendario il 17 e 24 agosto, ad ingresso libero. Francesco “Checco” Tonti, attore, regista, clown, mimo, giocoliere, equilibrista, e presentatore ogni sera è accompagnato dalla formazione di Luca Regina, Alex Vignoto, Samuele Vitri e Fiorella Oriani.