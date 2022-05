Il riccionese Gianluca Daluiso nella classifica dei 15 giornalisti più influenti sui social in Italia

Il giornalista riccionese Gianluca Daluiso è tra i 15 giornalisti più influenti sui social in Italia secondo la classifica ufficiale stilata da Sensemakers insieme a Prima Comunicazione. Insieme a Enrico Mentana, Marco Travaglio e Roberto Saviano, al tredicesimo posto troviamo Daluiso, il più giovane in graduatoria, che sui social è seguito da oltre 100 mila follower. Inoltre, nel 2021 venne inserito dalla prestigiosa rivista americana Forbes come uno dei migliori talenti italiani under 30.



Oggi è direttore di CNC Media (Cose Non Cose), una delle principali media company social con quasi 2 milioni di followers, ma in passato è stato anche conduttore per Rai Radio2, ha scritto per Il Fatto Quotidiano e a breve condurrà un podcast per Il Sole 24 Ore in vista degli esami di maturità.



Oltre all’esperienza giornalistica si è occupato della comunicazione del Ministero dell’Istruzione ed è stato consulente della Direzione Generale dell’Agenzia Nazionale Giovani, ente governativo vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea.