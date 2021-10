Per il neo eletto si tratta del secondo mandato e tra i suoi obiettivi c'è quello di portare avanti quanto interrotto dalla pandemia

Il riminese Giovanni Giungi confermato Presidente di CNA Pensionati nazionale, realtà che conta oltre 230 mila iscritti sul territorio nazionale. Un incarico di prestigio che CNA Rimini saluta con soddisfazione per il prezioso portavoce che il territorio esprime nel sistema nazionale di rappresentanza CNA su tematiche legate alla categoria dei pensionati: tra le principali l'aumento delle pensioni minime degli artigiani, la valorizzazione e la messa a sistema della trasmissione dei saperi artigiani nelle scuole e la consapevolezza di tutte le grandi potenzialità della silver economy da mettere in campo, in particolare sul territorio riminese.

