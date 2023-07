Il Rimini Football Club acquisito dalla Ds Sport Società Benefit

Nella giornata di sabato 15 luglio 2023, la DS Sport Società Benefit ha acquisito formalmente il Rimini Football Club. Nei prossimi giorni la nuova compagine societaria formata da Angelo Sanapo, Giuseppe Geria, Antonio Di Battista, Fabio De Vita, Maurizio Panunzio e Stefania Di Salvo si presenterà ufficialmente alla Comunità Riminese. “Ringraziamo di cuore i tifosi e tutta la comunità del Rimini Football Club per il sostegno dimostrato anche durante la fase burocratica legata alla trattativa di cessione” commenta la neopresidente Stefania Di Salvo “Un ringraziamento particolare anche al presidente Alfredo Rota per l’ottimo lavoro svolto in questi anni.”

“È stato un onore far parte di questo club: vorrei ringraziare tutti i giocatori, lo staff e, naturalmente, i fan; lascio la squadra in buone mani, i nuovi proprietari sono persone affidabili e hanno un progetto solido per il Rimini Club” commenta l’ex patron Alfredo Rota “Formulo a tutti loro i miei più sinceri auguri”. La trattativa è stata seguita dallo studio legale e tributario Positano Scarongella e dall‘avvocato Fabio Verile che ricoprirà il ruolo di Presidente onorario e portavoce del Presidente.