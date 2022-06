Il ritorno di Artisti in Piazza! si chiude con un record di presenze

Un ritorno fortunato per la manifestazione più attesa dell’Alta Valmarecchia “Artisti in Piazza". Nei cinque giorni di Festival (1-5 giugno) sono state 55 le compagnie che si sono susseguite in oltre 300 repliche di spettacoli; un pubblico allegro e curioso, proveniente da tutta Europa, si è aggirato per i vicoli, le piazze e il Palacirco con grande partecipazione ed entusiasmo raggiungendo le 30.000 presenze. Un colorato mare di persone: famiglie, bambini, giovani e appassionati, si sono fatti trasportare nella magia degli spettacoli condividendo l’emozione di tornare di nuovo tutti insieme in piazza per celebrare l’arte e la cultura. Per la realizzazione del Festival di Pennabilli, l’Associazione culturale Ultimo Punto, rappresentata dal presidente e direttore artistico Enrico Partisani gestisce uno staff composto da quasi 300 persone, in gran parte avvalendosi di collaboratori, professionisti e volontari del territorio. Il primo grazie va a tutte queste persone senza le quali il Festival non potrebbe esistere.