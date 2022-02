Il sacchetto di cocaina costa le manette allo spacciatore

Da giorni i carabinieri di Morciano tenevano d'occhio un 41enne della Val Conca, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, sospettando che potesse spacciare droga. Nella giornata di lunedì il cerchio si è stretto intorno all'uomo coi militari dell'Arma che lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 16 grammi di cocaina che gli sono valsi le manette. Processato per direttissima martedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo del 41enne che ha chiesto i termini a difesa. L'uomo è stato quindi rilasciato in attesa della prossima udienza e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma quotidiano.