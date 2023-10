Il salone della parrucchiera cattolichina si è rifatto il look ed inaugura nella nuova veste

“Evolution Parrucchieri" si “rifà il look”. Il salone, aperto nel 2015, a Cattolica, in via Garibaldi n.14, da Anna Laccone, decide di rivoluzionare lo spazio e del laboratorio operativo affidandosi al designer Maurizio Scilla di “studio03” di Cattolica.

Evolution è la “creatura” della hairstylist Anna Laccone, di origini pugliesi, ma cattolichina d'adozione, visto che risiede nella Regina da ormai 20 anni. La titolare ha voluto rinnovare totalmente l'immagine della sua attività, rimanendo al passo con i tempi e con le nuove tecniche di hairstylist.

“Abbiamo puntato su un design contemporaneo, a dir poco metropolitano per la città di Cattolica- spiega Scilla -.Viene esaltata la struttura realizzando un “loft Industriale” dove il verde salvia è protagonista. Un colore che riesce ad esprimere saggezza ed inoltre in quanto verde, comunica anche pace e crescita ed ha una correlazione con la natura e l'ecologia. L'obiettivo di questa progettazione per 03studio è stata soprattutto realizzare uno spazio ricettivo e creare un ambiente in cui il vivere e compiere delle azioni siano legati a sensazioni di benessere, sensoriale, emozionale, ispirazionale - conclude il designer -.La volontà e la cura dei dettagli, dalle luci fino ai materiali utilizzati, fanno si che il nuovo negozio emani una forte attrattiva, dove l'architettura riciclata degli interni diventa sartoriale, traducendo in realtà tangibile le emozioni del vivere”. La riapertura del nuovo concept sarà da martedì 17 Ottobre, a partire dalle 10.