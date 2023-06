Il saluto degli amministratori di Santarcangelo e Poggio Torriana agli anziani al mare

Nella mattinata di venerdì 16 giugno la sindaca di Santarcangelo Alice Parma e il sindaco di Poggio Torriana Ronny Raggini, insieme agli assessori ai Servizi sociali Danilo Rinaldi e Franco Antonini hanno portato il saluto delle due Amministrazioni comunali ai partecipanti di Anziani al mare. L’iniziativa, promossa dai Servizi sociali dei due comuni in collaborazione con il Centro Sociale “Achille Franchini” di Santarcangelo e il Circolo anziani “Il percorso” di Poggio Torriana, ha coinvolto circa un centinaio di partecipanti che dal 5 al 17 giugno hanno trascorso due settimane presso il bagno Onda Blu Village di Torre Pedrera.

Oltre al saluto degli amministratori di Santarcangelo e Poggio Torriana, nel corso della mattinata di ieri si è tenuto un nuovo appuntamento della campagna Ausl per la promozione della salute, che aveva già organizzato altri incontri presso i due centri anziani. “Un passo alla volta… al mare!” il titolo dell’iniziativa con la quale il Servizio di Igiene pubblica ha messo a disposizione medici dello sport e laureati in scienze motorie per illustrare agli anziani esercizi per il miglioramento delle competenze motorie per il benessere personale, la prevenzione delle cadute e il mantenimento delle autonomie. Al termine i sanitari hanno invitato gli anziani a una breve passeggiata e promosso la creazione di gruppi di cammino gratuiti.