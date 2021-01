Il Santuario Madonna di Bonora riapre per le visite e la celebrazione eucaristica

Da domenica prossima 17 gennaio si riaprirà il Santuario Madonna di Bonora, a Montefiore Conca, per le visite e la celebrazione eucaristica. Le sante Messe domenicali sono previste alle 9.00 alle 11.00 e alle 16.00. Fino alla prossima Pasqua, viste le limitazioni in corso e la non presenza di un sacerdote residente, il santuario rimarrà aperto solo il sabato pomeriggio (ore 15-18) e la domenica (ore 8.30-18). Il sabato pomeriggio alle 16.00 è previsto il S. Rosario meditato. È intenzione della Diocesi - da Pasqua in poi - riaprire il Santuario anche durante la settimana. Pur abitando con la comunità sacerdotale di Morciano per un servizio condiviso alla rispettiva Unità Pastorale, per motivi di salute (è in via di ripresa dopo il ricovero in ospedale), don Egidio Brigliadori è confermato nel suo servizio di Rettore del Santuario, con la collaborazione di don Antonio (Tonino) Fabbri e don Pietro Giorgio (Piergiorgio) Terenzi.